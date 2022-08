Se chi ben comincia è a metà dell'opera, allora Ivan Perisic potrà sicuramente ritenersi soddisfatto del suo esordio da titolare con la maglia del Tottenham in Premier League. L'ex Inter, lanciato nella mischia da Conte nella gara contro il Wolverhampton, si è infatti rivelato per la seconda volta decisivo nella vittoria per 1-0 degli Spurs servendo ancora un assist su sviluppi di un calcio d'angolo a Kane, sullo stesso copione del 2-2 di una settimana fa contro il Chelsea. Per il classe '89, in campo 76 minuti, arriva dunque la seconda soddisfazione con la nuova maglia, stavolta valevole per la vittoria.