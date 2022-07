"Vorrei tornare al primo giorno, non per cambiare, gli errori si fanno, sono parte della vita, ma per poter riprovare ancora le emozioni vissute, tutte, positive e negative. Pagherei oro. Dall’altro lato c’è l’orgoglio". Il racconto è di Angelo Palombo, che intervistato ai microfoni de Il Secolo XIX torna anche sul trasferimento non ancora digerito dalla Sampdoria all'Inter: "Ci sono stati quei 4 mesi all’Inter, ma non voluti da me, e lo ripeto perché non avrei problemi ad ammetterlo se fosse vero il contrario - aggiunge l'ex centrocampista -. Potevo andare via 100 volte ma sono sempre rimasto aggrappato alla Sampdoria perché mi sono innamorato della maglia e della città e non sarei mai voluto andare via. È difficile trovare chi sta tanti anni nello stesso club e al giorno d’oggi è ancora più dura: è un piccolo vanto per me".