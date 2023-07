Intervistato dal Manchester Evening Standard, il neo portiere del Manchester United André Onana racconta un retroscena relativo ai momenti precedenti al trasferimento in UK. In particolare, il camerunese ex Inter ha rivelato di aver chiesto consiglio ai suoi ex compagni di squadra dei tempi dell'Ajax, ovevro Lisandro Martinez, Antony e Donny van de Beek: "Ho parlato con diversi calciatori e tutti mi hanno già detto quanto sia difficile giocare in Premier League, ma anche quanto sia bello essere qui perché il campionato inglese è speciale. Non è facile giocare in questa competizione, per nessuno. Ma mi hanno già dato dei consigli e li metterò in pratica al più presto".

E ancora: "Aver avuto loro rende più facile ambientarsi perché anche prima di venire qui ero sempre in contatto con loro. Mi hanno raccontato come sta andando il club, come giocano, come sta andando tutto. Mi hanno aiutato molto, sono molto felice di essere qui".