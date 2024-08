Non gioca più per l’Inter, ma è rimasto nei cuori dei nerazzurri. E con la sua fondazione continua a contribuire in modo determinante al benessere delle persone. L’ultimo progetto portato avanti dalla Fondazione André Onana è la Campagna Chirurgica che ha aiutato più di 350 persone tra bambini e adulti nella capitale del Camerun, Yaoundé. La delegazione della ONG spagnola 'Surgeons in Action' e César Ramírez della ONG Scalpel Solidario è composta da 11 membri; anestesisti, chirurghi pediatri e infermieri, insieme al personale sanitario locale e ai volontari della Fondazione André Onana hanno sostenuto la missione.

Il maggior numero di interventi include ernie addominali, circoncisioni, postumi di ustioni, tumori esterni e questioni urologiche. Con questo nuovo progetto, la Fondazione André Onana riafferma il suo impegno ad aiutare i più bisognosi. Grazie a tale intervento migliorerà la qualità della vita di molti pazienti e salverà la vita di molti altri. Il dott. César Ramírez, fondatore della ONG Scalpel Solidario e membro della ONG Cirujanos en Action, ha spiegato che “l'obiettivo è poter intervenire per curare patologie che possono complicare il vita dei pazienti, nonché migliorare la qualità della vita dei camerunensi che confidano nella nostra esperienza”.

La ONG Bisturi Solidario è di Málaga e la Fondazione del Malaga CF ha collaborato alla realizzazione del progetto​.