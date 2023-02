Intervenuto ai microfoni di GSTV, Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, spiega le motivazioni che lo hanno portato a mettere all'asta due sue maglie del suo periodo di calciatore per aiutare le popolazioni di Turchia e Siria colpite dal sisma dei giorni scorsi: "Ho voluto donare la mia maglia, che ho indossato nella partita che abbiamo vinto al Fenerbahçe Stadium nella finale di Coppa di Turchia del 1996, e la mia maglia all'Inter nel 2002-2003. C'è un grande bisogno di questo nel lungo periodo.Tutti facciamo qualcosa nel breve termine, ma non bisogna farlo una volta o due, ma per tutto l'anno. Il supporto del nostro club in questo senso continua. Come Paese intero, siamo tutti coinvolti in questa campagna. Abbiamo visto ancora una volta quanta unità e solidarietà abbiamo davvero, quanto ci abbracciamo e ci apprezziamo. Tutti i club in Turchia lo dimostrano unendosi. E questo, da un lato, ha reintrodotto il potere unificante del calcio; stiamo dimostrando cosa possiamo fare quando siamo tutti uniti. Si spera che continueremo a sostenere la zona colpita dal terremoto a lungo".