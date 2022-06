Non è andata giù a Wilfried Gnonto la decisione dello Zurigo di privarlo del privilegio di rappresentare la Nazionale italiana Under 19 agli Europei di categoria in programma in questi giorni. A raccontarlo è suo padre, Boris, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Rai 1: "Non lo hanno fatto partire perché si deve riposare e deve esser pronto per giocare il secondo turno di Champions, a metà luglio. E’ arrabbiato più lui di me - le sue parole -. E' molto, molto dispiaciuto, ha lavorato tutto l'anno per arrivare qui, inoltre è il capitano della squadra. Abbiamo provato tutti a sentire lo Zurigo ma non c'è stato niente da fare".