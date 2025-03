Intervistato su Youtube dalla giornalista Francesca Teodori, Radja Nainggolan ha ribadito il suo amore per la Roma, squadra e piazza alla quale riconosce un merito: "Andai a Roma per una scelta mia, lì sono stato molto rispettato. Walter Sabatini mi voleva già a giugno ma saltò, si fece solo a gennaio quando io firmai un contratto in bianco! A Cagliari mi hanno accolto bene ma forse Roma è stata l’unica piazza che mi ha capito davvero come uomo. Sono state due esperienze molto simili per quanto gli obiettivi erano diversi".

Il Ninja si è poi descritto dal punto di vista caratteriale: "Io sono cresciuto per strada e senza padre per cui da bambino ho fatto delle cose sbagliate, cose che non rifarei mai più. Dentro il mondo del calcio ho portato il mio carattere, il fatto di non volermi far mettere i piedi in testa da nessuno. Posso sembrare cattivo in campo ma non lo sono. A Cagliari prendevo 13/14 ammonizioni all’anno che a Roma diventarono solo 5 o 6, con il tempo maturi. Io non ho mai vissuto per il calcio ma non ho mai saltato un allenamento, ho sempre messo davanti la mia vita ma resto una persona professionale".