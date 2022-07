Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Parlando ai canali ufficiali del club, John Murtough ha parlato così dell'arrivo del danese: "Christian è stato uno dei migliori trequartisti in Europa nel corso della sua carriera. Non sorprende che quest'estate avesse così tante opzioni, quindi siamo davvero felici che fosse convinto che questo fosse il club giusto per lui - la parole del dirigente dei Red Devils -. Oltre alla sua eccezionale tecnica, Christian aggiungerà preziosa esperienza e capacità di leadership alla squadra e non vediamo l'ora di vedere i vantaggi di queste qualità sul campo nella prossima stagione e oltre".