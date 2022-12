Pelé ci ha lasciati. La notizia, di qualche ora fa, ha già fatto il giro del Mondo e come da pronostico sono tantissimi i messaggi di cordoglio piovuti nelle scorse ore per la scoparsa di uno dei capisaldi della storia del calcio. "Ispirazione e amore hanno segnato il viaggio del re Pelé, serenamente scomparso oggi.

Nel suo viaggio, Edson ha incantato il mondo con il suo genio nello sport, fermato una guerra, realizzato opere sociali in tutto il mondo e diffuso quella che più credeva essere la cura per tutti i nostri problemi: l'amore. Il suo messaggio oggi diventa un'eredità per le generazioni future" scrive Diego Milito, leggenda dell'Inter del Triplete, sui social dove saluta il Re. "Amore, amore e amore, per sempre" conclude il Principe.