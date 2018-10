Anche Maicon era tra gli eroi del Triplete presente al Festival dello Sport di Trento per ricordare l'impresa dell'Inter 2009/10. Il brasiliano, tramite un post su Instagram, manda un messaggio agli ex compagni con cui ha scritto una delle pagine più belle della storia nerazzurra. "Oggi è stato il giorno per festeggiare uno dei momenti salienti della mia carriera, insieme agli ex compagni dell'Inter, ricordiamo oggi il Triplete".

