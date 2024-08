Intervenuto ai microfoni di Caracol Radio, Nestor Lorenzo, ct della Nazionale colombiana, ha spiegato che le porte dei Cafeteros sono ancora aperte per Juan Cuadrado, senza squadra dopo l'annata all'Inter e non convocato per l'ultima Copa America: "Lui e Radamel Falcao sono giocatori che hanno dato tanto alla squadra e stando in competizione possono raggiungere un livello di competitività tale da poter continuare a dare molto alla squadra. Non escludo mai nessuno dei due. Li conosco bene, hanno molta concorrenza nei ruoli, ma sono due giocatori che essendo attivi sono sempre monitorati e valorizzati".