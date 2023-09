Un ex canterano nerazzurro alla Pro Sesto. Il club lombardo ha infatti annunciato di aver ingaggiato Andrea Palazzi, centrocampista milanese classe 1996, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Dopo aver militato nella Primavera nerazzurra con oltre 50 presenze, nel 2015 è passato al Livorno in B; quindi Pro Vercelli, Pescara e Monza, dove ha ottenuto la promozione in B. Ha continuato poi a girare l'Italia giocando a Palermo, Alesandria e in ultimo Feralpisalò con cui ha ottenuto la promozione in B. Ora l'avventura alla Pro Sesto.