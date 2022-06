Dalla zampata di Kiev fino alla doppietta di Madrid. Per festeggiare il 43esimo compleanno di Diego Milito, il profilo Instagram della Champions League opta per degli auguri abbastanza speciali, ripercorrendo la carrellata di reti del Principe nell'edizione 2009/10 che ha portato l'Inter a salire sul tetto d'Europa mettendo in bacheca il leggendario Triplete.