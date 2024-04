Disoccupato di lusso dopo la parentesi al Celta Vigo, Rafa Benitez ora guarda il calcio come spettatore. Stasera, ad esempio, sarà ad Anfield per Liverpool-Atalanta di Europa League, una partita che intreccia il suo passato glorioso ai Reds con l'Italia, un Paese che ha conosciuto in prima persona per avere allenato prima l'Inter e poi il Napoli. Ma ci sarà una terza esperienza in Serie A di Benitez? A precisa domanda di Sky Sport, lo spagnolo ha risposto con una battuta: "Sto imparando l'italiano un'altra volta".