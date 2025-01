Omar Souidi, avvocato di Radja Nainggolan, è intervenuto dopo il caso scoppiato questa mattina che ha visto coinvolto l'ex giocatore di Roma, Cagliari e Inter, arrestato per traffico internazionale di droga. Il legale afferma che il suo assistito ha respinto tutte le accuse: "Radja nega ogni coinvolgimento. È molto colpito da quanto accaduto. In passato è già apparso sui media nell’ambito di casi legati al traffico. Questa è una storia diversa. Perché lo collegano al traffico internazionale di droga? Questo è il segreto dell’indagine. Non posso dire nulla al riguardo".

Prosegue Souidi: "È un peccato per la sua reputazione che sia già ovunque collegato a un dossier internazionale sulla droga. Anche per Nainggolan vale il principio di innocenza. È stato interrogato. Per essere chiari, non è stato ancora accusato".