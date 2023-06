"L'ho sentita sicuramente di più nel 2010, quando dovevo scendere in campo" ammette Julio Cesar a Inter TV durante il pre partita di Manchester City-Inter. L'Inter ha delle chance? "Sicuramente sì. L'Inter deve rispettare il City, perché è molto forte e per quello che sta facendo negli anni. La scuola Guardiola è molto bella da guardare, però l'Inter è forte. È italiana e bellissima, ha una rosa da campioni e può giocare alla pari con i citizens. Penso che Inzaghi l'abbia preparata bene per far scendere i ragazzi in campo con consapevolezza".

Sono solidi in difesa soprattutto in Champions anche grazie ad Onana:

"A me non piace parlare dei singoli, sicuramente Onana è un portiere che dimostra personalità e che per avere questo ruolo così importante in una grande squadra devi avere tanta personalità. Ma non solo lui, anche Handanovic è uguale. Mi ha sostituito all'epoca, è un grandissimo portiere. La scuola italiana è una scuola che fa difendere bene, e l'Inter punterà su questo con il City".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE