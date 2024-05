"Se sono mai stato vicino a un ritorno alla Fiorentina? Non ricordo l'anno, forse quando ero all'Inter, però alla fine non se n'è fatto niente. Mi è dispiaciuto perché ho dato tanto a Firenze, dove sono amato". Così Stefan Jovetic, attaccante dell'Olympiacos, parlando a Sky Sport, a sei giorni dalla finale di Conference League che lo metterà di fronte al suo passato.

Nel 2010 si parlava di te come candidato al Pallone d'oro, poi l'infortunio: quanto ha pesato quello stop?

"Potevo fare sicuramente di più, ma io sono tornato più forte di prima dopo 11 mesi di stop. Quando ti infortuni al crociato arrivano i problemi muscolari, quindi di conseguenza fai gli stessi numeri di prima. Però io sono orgoglioso della mia carriera, l'amore per il calcio ha vinto. Forse un altro al mio posto avrebbe detto 'non me ne frega niente, prendo i soldi'. Invece sono qua".