Nel corso dell'intervista rilasciata a ESPN , l'ex terzino dell'Inter Jonathan ha ricordato anche la figura di Massimo Moratti . Non usando però parole esattamente morbide nei confronti dell'ex presidente: "Lui era molto grato ai campioni del Triplete . Il presidente era un po' diventato il padre dei ragazzi. Per rimettere in carreggiata la squadra doveva arrivare un allenatore di polso, con la mano ferma . Molti giocatori non hanno reso a dovere, ma gli allenatori non riuscivano a incidere, perché avevano paura, anche perché i ragazzi avevano molto feeling con il presidente".

Jonathan ricorda anche un episodio curioso legato a Maicon: "Eravamo in Indonesia per una tournée. Lui stava per lasciare l'Inter, così come molti altri veterani, ma aveva ancora molto morale. A Milano lui è un re ancora adesso, figuratevi all'epoca. Era un ottimo giocatore e come persona ho solo cose buone da dire. Un giorno è arrivato nella stanza dove eravamo Philippe Coutinho ed io. Ci stavamo riposando bene, del resto avevo bisogno di inserirmi in squadra e fare bella figura dopo il prestito al Parma, quindi ero tranquillo. Poi è arrivato con un altoparlante e ci ha detto di scendere in piscina. Ci ha guardato e ha detto: 'Rilassati, sei con me!', e si è battuto al petto. Siamo scesi e in effetti non è successo nulla: abbiamo solo fatto delle foto con lo staff".