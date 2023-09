In Croazia sono sicuri: Ivan Perisic è pronto a tornare all'Hajduk Spalato, club in cui l'ex Inter si è formato dal 1995 al 2006. Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di Sportske Novosti, l'accordo verbale tra club per il ritorno in patria di Ivan il Terribile a gennaio è stato raggiunto nell'ambito della trattativa che porterà il baby Luka Vušković a vestire la maglia del Tottenham.

Perisic, come noto, è alle prese con il recupero da un infortunio piuttosto serio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro: per il ritorno in campo ci sarà da attendere.