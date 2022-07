Fabio Cortinovis vestirà ancora la maglia nerazzurra nelle prossime tre stagioni, ma non quella dell'Inter: il difensore centrale classe 2002, infatti, da oggi è un nuovo giocatore del Latina. "Pronto e carico per questa nuova esperienza!", ha scritto su Instagram l'ex capitano della Primavera, che evidentemente non vede l'ora di muovere i suoi primi passi nel calcio professionistico.