Ormai lo stop della scorsa estate è solo un lontano ricordo. Mentre il suo Brentford si avvia alla fine della stagione, Christian Eriksen spiega i suoi progetti per il futuro all'emittente scandinava Viaplay. Rivelando di avere un desiderio: "Mi piacerebbe giocare ancora in Champions League. Ho diverse offerte sul tavolo e devo valutare quale cosa sia la migliore per me. Poi prenderò la mia decisione".