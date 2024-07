Nella lunga chiacchierata con Luca Toni, durante il format 'Fenomeni' di Prime Video Sport, Christian Vieri ha riavvolto il nastro della sua carriera per ricordare il famigerato 5 maggio 2002, quando la sua Inter perse lo scudetto all'ultima giornata regalandolo alla Juve: "E' stata una batosta - ammette subito Bobo -. Anche oggi mi chiedono: 'cosa avete fatto?' Abbiamo preso 4 pappardelle. Non eravamo sicuri di vincere, ma siamo andati in vantaggio e la Lazio era tranquilla... I tifosi erano gemellati, noi in campo no (ride, ndr). Per me furono due batoste: a livello mentale fu pesante perdere quella partita perché eravamo stati primi per tutta la stagione. Io piangevo negli spogliatoi e dopo mezz'ora mi dicono che dobbiamo fare i playoff per la Champions League perché da primi eravamo finiti terzi (dietro la Roma, ndr). Lì ho pianto due ore di fila perché sapevo che sarei andato in ritiro dopo 15-20 giorni".