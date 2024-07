Joao Cancelo dice no ad un possibile ritorno alla Juventus. Il laterale portoghese ex Inter, di proprietà del Manchester City, secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Sport avrebbe fatto sapere al club inglese di non voler valutare ipotesi diverse dal Barcellona, club in cui ha giocato nell'ultima stagione. I Citizens hanno aperto alla cessione con l'obbligo di riscatto, mentre i blaugrana preferirebbero un diritto di riscatto legato a determinati obiettivi stagionali.