Andreaw Gravillon è pronto a tornare in Italia. Come informa Sky Sport, infatti, è ormai tutto fatto per l'arrivo del difensore al Torino, che ha definito i dettagli con lo Stade Reims: l'ex Inter è atteso in città nel pomeriggio di oggi per sostenere le visite mediche e firmare un contratto fino al 2027 con i granata.