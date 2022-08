Si allunga il gruppo degli indesiderati in casa Paris Saint-Germain: come si legge sull'edizione online de L'Équipe, questo mercoledì, Mauro Icardi ed Eric Junior Dina Ebimbe si sono aggregati ai compagni che si allenano separatamente dal gruppo della prima squadra lavorando agli ordini di Régis Beunardeau. Il centrocampista francese potrebbe raggiungere l'Eintracht Francoforte nei prossimi giorni, mentre non è ancora chiaro quale sarà il destino dell'ex capitano dell'Inter, accostato addirittura al Monza nelle scorse settimane.