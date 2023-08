Con la partenza di Harry Kane, volato al Bayern Monaco, anche il Tottenham è alle prese con la forsennata ricerca di un attaccante. Secondo il Daily Mail, gli Spurs avrebbero pensato a Romelu Lukaku come sostituto dell'inglese.

Il belga, al momento ancora nel limbo dell'incertezza a proposito del futuro, non è un profilo particolarmente gradito a Stamford Bridge viste le vicissitudini del più recente passato e Pochettino stesso non sembra bramare particolarmente l'apporto di Big Rom alla sua squadra, motivo per il quale la cessione a titolo definitivo è l'opzione che più aggrada la dirigenza dei Blues. Dettaglio però non indifferente, visto che Levy vorrebbe presentare ai cugini un'offerta di prestito per via dell'età dell'ex Inter, oggi trentenne.