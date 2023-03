Alla ragguardevole età di 75 anni, l'ex Inter Roy Hodgson torna in panchina. Qualcuno pensava che quella del Watford fosse la sua ultima esperienza in campo, invece è stato ingaggiato dal Crystal Palace. "La panchina di manca a 75 come a 35 anni, soprattutto se sei stato appena licenziato. E' un privilegio questa chiamata, ora cerchiamo di fare i punti necessari a restare in Premier League" sono state le sue parole.