Il grande Mondiale del Marocco, che domani affronterà la Spagna per accedere ai quarti di finale, ha spinto uno dei protagonisti, Achraf Hakimi, ha sottolineare quanto sia diverso per lui giocare nella propria Nazionale rispetto al club: "A Parigi ci sono grandi giocatori, come qui, ma con il Marocco ho più importanza nel gioco, tocco di più la palla, mi danno importanza così mi sento a mio agio - ha dichiarato a Marca l'ex nerazzurro -. A Parigi è molto diverso: a volte corri e non ricevi palla. Qui stanno cercando di trovarmi, sanno quanto posso essere importante in attacco e in difesa. Mi danno molta fiducia e cerco di restituirla”.