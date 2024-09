Lunga intervista per Tommaso Guercio, calciatore classe 2005 che lo scorso inverno ha deciso di lasciare l’Inter Primavera per trasferirsi allo Slask Wroclaw. Una scelta inusuale, ma motivata dal fatto che il calciatore è di origini polacche da parte di madre e ha scelto di giocare proprio con la Nazionale polacca. Nel corso della chiacchierata con Przeglad Sportowy, il calciatore racconta così la sua scelta e traccia un primo bilancio della sua esperienza in Polonia:

“Mi trovo molto bene, qui non ho mai avuto problemi e non mi manca nulla. Vivo da solo vicino al centro storico e vengo spesso a trovare i miei genitori, che si sono conosciuti in Polonia. Sono andato anche due volte alle partite di basket di Śląsk, la prima volta sono stato allo stadio con mio fratello. La vita qui non è del tutto nuova per me. Sono nato in Italia, ma in parte cresciuto in Podlasie”.

E ancora: “La Polonia mi ha dato tanto, vorrei restituire ciò che ho ricevuto. Sono felice di rappresentare questo Paese per questo motivo. L’Inter? Ha avuto un ruolo importante per me, con Chivu sono diventato più forte. È stato un grande giocatore in passato, sa cosa si prova da calciatore e quindi è riuscito a tirare fuori il meglio da me”.