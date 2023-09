Sarà un battesimo di fuoco, quello dell'Union Berlino in Champions League: la formazione tedesca debutterà infatti nel palcoscenico del Santiago Bernabeu, ospite del Real Madrid. A dare lo sprone agli Eisernen ci pensa chi contro le Merengues ha già giocato con la maglia dell'Atalanta come Robin Gosens, che ai suoi nuovi compagni spiega cosa vuol dire sfidare la squadra di Carlo Ancelotti in casa propria: "Se non stai attento, rischia di diventare un'esperienza molto amara. Lo stupore e la paura sono le due cose di cui non abbiamo bisogno. Avremo bisogno di fiducia in noi stessi e di divertirci. Nella migliore delle ipotesi, questa combinazione dovrebbe portarci a giocare una partita enorme".

Per l'ex Inter giocare al Bernabeu è un privilegio: "Giocare in quello stadio è un'esperienza unica. Non a tutti è permesso farlo. Penso che due cose siano importanti: in primo luogo, non dimenticarsi di godersi la partita. Ma non bisogna dimenticare che sono 90 minuti di calcio in cui anche il piccolo avversario può far male al grande avversario. Ci sono numerosi esempi di questo nel calcio. E dovremmo avvicinarci alla partita con questa intenzione".