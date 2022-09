Fresco attaccante del Leeds United, Wilfried Gnonto non dimentica lo Zurigo, ovvero il club che gli ha aperto le porte del calcio professionistico prelevandolo dall'Inter e dandogli la possibilità di fare il grande salto in Premier League dopo aver provato l'orgoglio di vestire la maglia della Nazionale maggiore: "Grazie a tutti per il supporto in questi 2 anni e per i ricordi indimenticabili. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore", ha scritto l'attaccante su Instagram.