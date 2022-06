Prima uscita con la Nazionale maggiore per il baby talento di scuola Inter Wilfried Gnonto, oggi in forza allo Zurigo. Ai microfoni di Rai Sport, l'attaccante di Verbania ha espresso le sue emozioni: "Sto cercando di godermi ogni minuto con questi top player. E' un'emozione fortissima ma se il mister ha deciso che io dovessi rimanere, vuole dire che ha visto qualità in me. La Nazionale è un'emozione diversa dal club. Essere qui è qualcosa di unico. Siamo molto privilegiati e fortunati ad essere qua. Dobbiamo godere il momento e far vedere le nostre qualità".