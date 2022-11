Il Manchester United avrebbe potuto essere già in passato la squadra di Christian Eriksen. L'ex centrocampista dell'Inter, intervistato da Sky Sports, ha raccontato di quando, negli anni scorsi, fu in trattativa per il passaggio ai Red Devils: "Quando ero al Tottenham, ci sono stati dei colloqui, ma alla fine non ha funzionato. All'epoca non volevo andare, ma questa volta ho avuto una possibilità e ovviamente volevo andare. Fortunatamente lo volevano anche loro. Quando dici Manchester United, è una cosa diversa; l'atmosfera è diversa".