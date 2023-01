Felipe Melo, a 39 anni, oggi ha potuto assaporare un'emozione unica. L'ex centrocampista di Inter, Juventus e Fiorentina, adesso in forza al Fluminense, ha svolto infatti per la prima volta un allenamento assieme al figlio David Melo, di 18 anni. Il giovane calciatore milita tra le fila dell'U20, ma di recente è stato promosso in prima squadra. L'ex nerazzurro sui social incornicia così il momento: "Oggi io e David abbiamo vissuto un'esperienza unica, padre e figlio insieme sul campo. Indimenticabile! Congratulazioni a mio figlio per l'ennesimo traguardo della sua carriera, ed è solo l'inizio".