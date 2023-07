Dopo le vittorie sul campo, una... in tribunale. L'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba ha infatti avuto la meglio nella causa intentata contro la società che gestisce Villa Bonomi, lussuosa dimora sede di eventi e matrimoni vip sita in Via Panoramica San Pietro a Como, molto vicina alla residenza del colombiano.

Che infastidito dai continui rumori uditi durante le numerose feste nuziali, ha deciso di adire le vie legali contro i gestori. E quest'oggi, i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno dato ragione all’ex difensore colombiano e hanno obbligato gli uffici del Comune di Como a mettere fine agli appuntamenti glamour della villa, invitando la società che la gestisce a tornare all’originaria “destinazione commerciale”.