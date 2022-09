Rimandato il face to face tra i due ex Inter Alexis Sanchez, attaccante del Marsiglia, e Antonio Conte, allenatore del Tottenham. Domani le due squadre si sfideranno a Londra nel match valido per la prima giornata di Champions League. Il cileno però salterà la partita a causa dell'espulsione rimediata una stagione fa ad Anfield nel ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Inter.