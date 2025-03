"Se sono qui è grazie al percorso che ho fatto, a tutto il percorso fatto in Inghilterra. Sono tornato in Italia dopo due anni, penso di essere cresciuto tanto sia dal punto di vista calcistico che come persona. Mi ha aiutato molto questo percorso, ma ora sentivo il bisogno di tornare in Italia e sono felice di averlo fatto". Pensieri e parole di Cesare Casadei, rilasciate a Sky Sport, nel post partita di Torino-Empoli, dove l'ex canterano dell'Inter torna a parlare della sua parentesi inglese, prima di commentare in conferenza stampa la convocazione in Nazionale.

In conferenza sulla chiamata di Spalletti aggiunge:

"Mi godo il più possibile il momento, lavoro per inserirmi al meglio nel gruppo e fare ciò che serve al Toro per provare a vincere più partite possibile. Nazionale? Sono contento, è un motivo d'orgoglio e un'emozione grandissima. Non vedo l'ora di fare questa esperienza"