L'arrivo di Cesare Casadei al Leicester City, in prestito dal Chelsea, fa felice soprattutto Enzo Maresca, manager delle Foxes, che in conferenza stampa ha tessuto le lodi dell'ex ragazzo prodigio della Primavera interista: "Lo conosco, viene dall'Italia quindi lo conosco molto bene - ha spiegato -. È il tipo di giocatore che ci darà qualcosa di diverso, è un centrocampista box to box. Con quattro trequartisti, basta per darci delle soluzioni diverse".