Dopo la serata terribile di Istanbul, André Onana è sempre più nell'occhio del ciclone al Manchester United. A scagliarsi contro l'ex portiere dell'Inter ora è Jamie Carragher, che dalle colonne del Telegraph stronca il camerunese: "La prestazione in Turchia contro il Galatasaray è stata inaccettabile per un portiere del Manchester United; nemmeno un giocatore dell'Under 18 commetterebbe l'errore di gestione visto sul secondo gol dei turchi. A livello personale, mi dispiace per lui. La critica non vuole essere crudele. È un riflesso degli standard che ci si aspetta ai vertici del gioco professionistico. Erk ten Hag deve essere preoccupato per il futuro".

Carragher ha proseguito: "Se un portiere delle giovanili venisse promosso e giocasse come Onana mercoledì sera, probabilmente non giocherebbe mai più in prima squadra. Non si può giocare per il Manchester United ed evitare certe critiche, soprattutto quando la posta in gioco è alta come a Istanbul. Grandi partite vengono risolte con piccoli margini".