L'ex attaccante nerazzurro Felipe Caicedo, intervistato da Radio Laziale, ha parlato dei derby, soffermandosi non solo su quello di Roma, ma toccando anche il tasto della stracittadina milanese. Di seguito le sue parole raccolte da ForzaRoma: "Sono stato in diversi paesi, ma il derby di Roma è unico. Ho vissuto il derby di Manchester, di Milano, di Barcellona. Però a Roma si vive diversamente. Vai al ristorante e al supermercato e ti parlano del derby anche due-tre mesi prima. Inter-Milan è un derby pesante, ma non si vive. È una bella partita da giocare, da vedere, ma non è come quello di Roma. Lo sfottò ci sta, fa parte del calcio. Anche loro lo fanno con me, è così", ha detto Caiceco.