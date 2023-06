Non è metaverso, ma è realtà: Mario Balotelli è riuscito a far parlare di sé ancora una volta in negativo e per qualcosa fuori dal campo. A rivelarlo è Blick e l'episodio risale a qualche mese fa. I fatti: l'attaccante e Barthélémy Constantin, direttore sportivo del Sion, hanno deciso di andare a una festa vestiti da 'Pikachu' e da un personaggio della serie 'La Casa de Papel'. SuperMario poi, infastidito da un ammiratore, ha scatenato una rissa in cui ha colpito in faccia con un pugno proprio Constantin.

Christian Constantin, presidente del club, in un'intervista a Blick qualche giorno dopo è andato giù pesante su Balotelli: "Questo ragazzo crede che le regole che governano un gruppo siano fatte per gli altri e non per lui. Se gli agenti sono interessati a piazzarlo in un Paese che non apprezza i soldi tanto quanto noi, forse presto giocherà di nuovo. O forse no. E forse è meglio così".