L'esperienza di Mario Balotelli con la maglia del Genoa è data agli sgoccioli e oggi al Via del Mare, nel corso della gara contro il Lecce, l'ex attaccante dell'Inter, tornato a disposizione, è rimasto novanta minuti in panchina. A fine gara, il tecnico rossoblu Patrick Vieira ha motivato così la sua decisione: "Mario è un giocatore importante, come Sabelli e Vogliacco, che non sono entrati. Abbiamo anche altri in panchina. Facciamo un gioco di squadra, sono tutti importanti. Oggi ho fatto questa scelta, domani ne farò un'altra. La cosa più importante è la squadra e la società. Se capiamo tutti questo, faremo cose interessanti come oggi".