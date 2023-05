Si è chiusa ufficialmente oggi la seconda parentesi all'Aston Villa di Ashley Young, 37enne laterale inglese che fu campione d'Italia con l'Inter nella stagione 2020-21. "Una vera leggenda dell'Aston Villa, grazie di tutto", il messaggio che accompagna il video con cui i Villans hanno salutato il classe 1985.

A true Aston Villa legend.



Thank you for everything, @Youngy18. pic.twitter.com/uTzlNntsfH