Da giorni in Turchia si discute per l'incredibile finale di Supercoppa disputata domenica sera tra Galatasaray e Fenerbahce. Una partita terminata dopo appena 3', quando i giocatori del Fenerbahce (che ha scelto di schierare la formazione Under 19 come segno di protesta contro i vertici del calcio turco) hanno deciso di abbandonare il campo dopo aver subito il gol di Mauro Icardi dopo appena 49 secondi.

Proprio l'attaccante argentino aveva fatto discutere per il suo applauso agli avversari. Un gesto apparentemente ironico, anche se l'ex capitano dell'Inter ha spiegato che non era quello il suo intento: "Non avrei mai potuto avere un atteggiamento o un comportamento negativo nei confronti dei giocatori in campo. Hanno fatto quello che è stato chiesto loro, il resto non conta. Volevo solo applaudire i giovani". La vittoria è stata assegnata a tavolino (3-0) alla squadra di Okan, che ha quindi conquistato il primo trofeo stagionale.