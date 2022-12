Anche Roberto Baggio è presente in Qatar per l'atto conclusivo dei Mondiali: il Divin Codino è arrivato venerdì mattina con la moglie Andreina e la figlia Valentina, oltre al manager e amico fraterno Vittorio Petrone. Tra incontri organizzati dalla FIFA, che ha invitato Baggio così come tantissime altre leggende del pallone per il gran finale, e visite culturali in Qatar, Baggio non ha avuto un minuto libero ma ieri sera si è concesso una serata a base di karaoke con un folto gruppo di calciatori sudamericani, tra cui gli ex compagni all’Inter Diego Simeone e Javier Zanetti. Quest'oggi, invece, l'incontro con Alessandro Del Piero.