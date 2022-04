"Giocare a San Siro, con quella maglia, è stata una delle cose più emozionanti che mi sono successe in carriera". Comincia con queste parole il post amarcord pubblicato su Twitter da Ricky Alvarez per ricordare il suo periodo all'Inter. "Poter dire a mio figlio di 6 anni che sono stato un giocatore dell'Inter e vedere la sua faccia emozionata mi rende molto orgoglioso" scrive l'argentino, che non dimentica il suo periodo a tinte nerazzurre.