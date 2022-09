Continua il momento nero del Bayern Monaco in campionato: sconfitto anche dall'Augsburg, il club campione di Germania inanella la quarta partita consecutiva senza vittorie, un record negativo che non si vedeva da oltre vent'anni. Intervistato da Sky Sports Deutschland, Thomas Müller esprime tutto il suo sconforto: "Dopo 4 partite senza vittorie, siamo sbalorditi e devastati. Avevamo creato molte occasioni, ma se non le sfrutti alla fine ti restano zero punti". Protagonista della giornata è stato il portiere dell'Augsburg Rafael Gikiewicz, che nel finale ha respinto un colpo di testa del collega Manuel Neuer con un guizzo improvviso: "Per poco Manuel non segnava il suo primo gol in Bundesliga, ma Gikiewicz era in stato di grazia", ha concluso Müller.