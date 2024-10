Johann Vogel, ex centrocampista svizzero con un passato anche nel Milan, viene intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del match di Champions League tra Young Boys e Inter. La prima risposta a tinte nerazzurre è un giudizio su Yann Sommer: "Sottovalutato. Quando si stila la classifica dei migliori portieri al mondo lui non viene mai menzionato, ma in realtà dovrebbe esserci. È bravo tra i pali e con i piedi. Un altro tra i miei preferiti è Dumfries, anche lui ex Psv come me. Una freccia, lì a destra".

Il centrocampista che la intriga di più?

"Direi Barella. L’Inter fa bene a tenerselo stretto, potrebbe giocare ovunque. Inzaghi, comunque, ha plasmato una squadra incredibile. È uno degli allenatori migliori d'Europa: un vero top player".

Lo Young Boys può far paura ai nerazzurri?

"Mi aspetto una vittoria facile dell’Inter. La squadra svizzera è discreta, ma non saprei elencarle individualità davvero forti. Il vero pericolo, per me, è il campo sintetico. In Italia non c’è l’abitudine a giocare su un terreno simile. Può essere un vantaggio".