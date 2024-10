Alla vigilia di Juve-Stoccarda di Champions League, la sua prima sfida da allenatore contro una squadra italiana, Sebastian Hoeness elogia tre tecnici che sono diventati grandi in Serie A: "Posso dire che avete tantissimi grandi tecnici, anche se non ho dei modelli in Italia - la sua premessa a Sky Sport -. Ho apprezzato De Zerbi già ai tempi dello Shakhtar, Inzaghi sta facendo anche lui un grande lavoro all'Inter, inoltre ammiro anche Thiago Motta per quanto ha fatto già lo scorso anno al Bologna, in una realtà simile alla nostra".