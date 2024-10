Massimo Ambrosini ha commentato per Dazn la partita di ieri tra Roma e Inter. A fine partita, questa è la sua analisi della sfida dell'Olimpico: "Una partita complicata in cui l'Inter ha ritrovato la voglia di non prendere gol, la cattiveria che non aveva accompagnato l'avvio di stagione. E' stata fortunata a capitalizzare l'occasione del gol. L'Inter l'aveva iniziata bene i primi 10-15' e poi complici i cambi si era un po' smorzata ma la sensazione è che abbia vinto la squadra più forte".